E o interrogatório de Zuckerberg virou piada – mudaram as falas

Criaçao do canal do YouTube Bad Lip Reading (em português, algo como ‘Leitura Labial Ruim’), esse vídeo transformou o depoimento de Mark Zuckerberg ao Congresso dos EUA em pura piada. Falas do fundador do Facebook e dos senadores norte-americanos foram trocadas por fanfarronices – como Zuckerberg fazendo barulho bebendo seu copo de água, sorrindo ao ser perguntado se ele conseguia sorrir e recebendo um pedido insistente de amizade do senador Ted Cruz. Se vc está com o inglês afiado, divirta-se. ;-) Via Laughing Squid.

