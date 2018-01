E a palavra do ano de 2017 em Portugal é…

A Porto Editora anunciou nesta 5ª feira que a Palavra do Ano de 2017 é “incêndios”, com as aspas e o acento que o vocábulo merece, para gravar na memória dos mais distraídos a verdadeira catástrofe que se abateu sobre a zona centro do país, provocando mais de 100 mortos – em junho, 64 em Pedrógao Grande e 45, em outubro, nos fogos que deflagraram nas outras regioes. “Incêndios” arrecadou 37% dos votos de cerca de 30 mil internautas que participaram da votaçao. Em 2º lugar, com 20% dos votos, ficou a palavra “afeto” e, em 3°, “floresta”, com 14% das preferências. É interessante perceber que as 3 mais votadas sao sobre o mesmo problema – e só com “afeto” e um maior cuidado com as populaçoes que lá vivem e atençao à “floresta”, território na maioria das vezes abandonado, os “incêndios” do verao deixarao de acontecer. Esta foi a 9ª vez da Palavra do Ano que, segundo a Porto Editora, “já faz parte da curiosidade do calendário dos portugueses, tal a curiosidade que desperta e a participaçao crescente nas votaçoes, feitas exclusivamente online”.

