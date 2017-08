E se os psicólogos fossem como os mecânicos? A inveja criativa da semana

É da Anita Ríos, da J. Walter Thompson Buenos Aires, a inveja criativa do capítulo 66 da Envy Chain. Anita foi uma das criativas responsáveis pela ideia invejada no capítulo anterior. Agora ela revela sua admiraçao por um comercial que tem todos os ingredientes do bom e velho estilo argentino de fazer publicidade e sua fama mundial – uma ótima ideia com humor, transformada em um excelente filme, com uma atuaçao impecável. Quer rir um pouco com a ideia invejada pela Anita? Aperta o play!

