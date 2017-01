É tudo mentira – a verdade por trás dos status dos seus amigos no Facebook

Pare de achar que você é um miserável infeliz e que a sua vida nem de longe se compara à felicidade extrema que é a vida dos seus amigos. Talvez essa seja a prinicipal mensagem transmitida pelo vídeo ‘What’s On Your Mind?’, criaçao dos Higton Bros que mostra como nossas personalidades online refletem o que gostaríamos que nossas vidas fossem na realidade. O Fast Company ainda faz uma observaçao interessante – geralmente eram os comerciais que tinham essa capacidade de fazer as pessoas se sentirem incompletas; agora sao as mídias sociais que inundam os usuários com “a vida de propaganda” dos seus amigos, que só compartilham fotos e relatos de seus bons momentos o tempo todo. Esse vídeo, no entanto, mostra que esse “tudo de bom” pode nao ser tao bom quanto parece. Afinal, que necessidade é essa de parecer feliz o tempo todo?

