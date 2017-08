#Eclipse2017 | Twitter vai transmitir eclipse solar ao vivo, veja como assistir

O Twitter avisa que, em parceria com o canal The Weather Channel, vai transmitir ao vivo o eclipse solar nesta 2ª feira, 21 de agosto, a partir das 14:00 (horário de Brasília). Além disso, um emoji especial para a data será ativado ao utilizar a hashtag #Eclipse2017. O eclipse será totalmente visível nos Estados Unidos e parcialmente na América Central, norte da América do Sul e Europa. No Brasil, haverá escurecimento de até 40% do disco solar em algumas regioes. As melhores cidades brasileiras para assistir ao fenômeno sao Boa Vista, em Roraima, e Macapá, no Amapá. Para assistir pelo Twitter, acesse a página da transmissao.

