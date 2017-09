Eddie Vedder, do Pearl Jam, toca com músicos de rua em saída de estádio

Embora o Pearl Jam seja uma das famosas bandas da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, seu vocalista, Eddie Vedder, é de Chicago. E mais – é fanático pelo time de beisebol da cidade, o Chicago Cubs. Foi na saída do estádio do Cubs, o Wrigley Field, após um jogo de beisebol, que ele encontrou alguns músicos de rua na última semana e decidiu tocar guitarra com eles (veja vídeo acima). Chegou até a ensaiar uma versao de ‘Corduroy‘, um dos grandes hits do Pearl Jam. E, no final de semana, Vedder repetiu a dose, dessa vez tocando bateria (veja vídeo abaixo). Humildao, né? Notícia do Consequence of Sound.

