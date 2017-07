Editora Globo anuncia novo Diretor Editorial

A Editora Globo anuncia a chegada de Fernando Luna para assumir, a partir de 10 de julho, o cargo de Diretor Editorial das marcas Época Negócios, Autoesporte, Globo Rural, Pequenas Empresas & Grandes Negócios, Quem, Marie Claire, Monet, Crescer, Casa e Jardim, Galileu e TechTudo. A contrataçao foi anunciada em comunicado interno nesta 6ª feira, dia 07, por Frederic Kachar, Diretor-Geral de Mídia Impressa do Grupo Globo. Luna é formado pela PUC-Rio, com passagem pela Editora Abril em revistas como Veja, Elle e Capricho. Foi sócio e diretor editorial da Trip Editora, de maio de 2001 a março de 2017, onde atuou no lançamento da revista Tpm e de diversos eventos e produtos digitais das marcas da editora. Os Diretores de Grupo Ricardo Cianciaruso e Andréa Dantas passam a se reportar a ele, assim como Daniela Tófoli, que assume este mês o cargo de Diretora do Grupo das marcas Crescer, Galileu, Casa e Jardim e TechTudo. Paula Perim, que ocupava o cargo de Diretora de Grupo, deixou a empresa em junho para seguir em um novo desafio profissional.

