Ela tem só 17 anos e está na lista dos criativos mais influentes de 2017 – veja pq

Hannah Hightman aparece este ano na ‘Creativity 50’, lista da Creativity com as 50 personalidades criativas mais influentes do ano que passou. Mas o que uma estudante de 17 anos, aspirante a jornalista, faz na mesma lista que figuroes da publicidade, da tecnologia e do show biz? Entre eles, a propósito, os brasileiros Fernando Machado, CMO do Burger King, e Anselmo Ramos, fundador da DAVID. Hannah teve uma ideia que o mercado achou genial – colocou as fotos dos macotes da KFC e da Geico no anuário da Bear Creek High School, aqueles almanaques de fim de ano com as fotos de todos os formandos. Colonel Sanders e Gecko aparecem entre os alunos, como se fossem formandos também – veja na foto abaixo. A intençao era arrecadar dinheiro para a produçao do anuário – “Anuários sao muito caros e as escolas estao sempre buscando formas de fazer dinheiro para produzí-los. Eu achei que seria uma forma única de fazer as pessoas anunciarem, e teria mais integridade artística do que anúncios locais colocados na contracapa”, diz Hannah. A garota enviou sua ideia por email para CMOs de várias empresas – no final, a KFC e a Geico toparam participar. Ela nao conseguiu colocar a ideia em prática na sua escola, mas acabou ajudando a escola em que sua mãe leciona, frequentada principalmente por crianças de famílias de baixa renda. No total, arrecadou USD 2 mil – pouco, mas “cada pouquinho ajuda”, afirma, certamente orgulhosa pela repercussao de seu trabalho.

