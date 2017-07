Ele despachou 1 único item em seu voo pela Austrália – uma latinha de cerveja

Imagine a cena – você está ao lado da esteira de bagagens do aeroporto, esperando pela sua mala, quando uma lata de cerveja surge no carrossel. Foi isso que vivenciaram os passageiros de um voo da Qantas, de Melbourne para Perth, na Austrália, no último sábado. Antes de embarcar, um homem, identificado como Dean Stinson, estava de posse de uma lata de cerveja do tipo lager, da marca Emu Export. Ele queria levá-la até Perth, mas nao podia embarcar com a cerveja como bagagem de mao. A soluçao? Despachar a bebida. Mais do que resolver um suposto problema, Dean estava pela ‘zoeira’ – queria ver se isso de fato funcionaria. Quatro horas depois, em Perth, o esperado reencontro. :-) “Eu estava na parte de trás do aviao, entao cheguei tarde na esteira de babagem. Ainda nao havia nenhuma mala, mas todos estavam circulando com seus celulares nas maos, entao eu praticamente tive certeza do que estava acontecendo”, diz Dean, descrevendo a cena inusitada. “Lá estava ela, sozinha no carrossel, dando suas voltas, e lá estava eu para recebê-la. Foi a perfeiçao.” Para felicidade de Dean, a lata chegou intacta, mas ele garante que, se nao fosse o caso, registraria uma queixa – “Eu meio que esperava encontrá-la vazia, mas se ela nao aparecesse eu abriria uma reclamaçao de bagagem perdida”, garante. ;-) Via Shortlist.

