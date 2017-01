Ele é o maior devorador de Big Macs da história – come 2 por dia desde 1972 (!)

Na 1ª ediçao de 2017, a revista piauí, na seçao ‘Despedida’, traz a história de Michael James Delligatti, o inventor do Big Mac. Mas diferente do que correu na internet logo que a morte do senhor de 98 anos foi anunciada, em 28 de novembro, a história aqui é contada através do depoimento de Don Gorske, o norte-americano com nome registrado no Guinness Book por ser o maior devorador de Big Macs da história. Posto, aliás, que ele deve seguir ocupando por muito tempo, já que sua dieta se baseia em 2 Big Macs por dia desde 17 de maio de 1972 – 1 no almoço e outro no jantar. Desde esta data, Gorske frequenta a mesma filial do McDonald’s 2 vezes por semana – às 2as feiras, compra 6 hambúrgueres que sao congelados para alimentá-lo de 2ª a 4ª; às 5as feiras, repete o ritual levando 8 Big Macs para casa. Diz que prefere comer os Big Macs depois de requentados no micro-ondas… A matéria ‘O Rei do Lanche’ é de autoria de Roberto Kaz.

publicidade publicidade