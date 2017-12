Ele transformou o piano em guitarra para tocar ‘Hotel California’ – veja aqui

O usuário do YouTube Ron Minis sempre quis tocar o solo de guitarra de ‘Hotel California‘, mas seus pais, russos, o fizeram aprender piano. Graças à tecnologia, porém, ele nao precisou saber de fato como tocar guitarra para realizar esse sonho. Bastou um piano, o software Ableton, e um controlador MIDI para fazer um som praticamente idêntico – e até seu cachorro, que também aparece no vídeo, apreciou o resultado. Assista acima. Nota do Mashable.

