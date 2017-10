Elenco de ‘Meninas Malvadas’ se reúne p/ pedir doaçoes às vítimas de Las Vegas

Todo fã de ‘Meninas Malvadas‘, a comédia de 2004 estrelando Lindsay Lohan, sabe que o ‘dia oficial’ do filme é 03 de outubro. Afinal, quando o crush da protagonista pergunta a ela “que dia é hoje?“, ela responde: é 3 de outubro. Nesse ano, porém, o dia 03 de outubro foi a sequência de uma grande tragédia, o atentado em Las Vegas no qual morreram 59 pessoas e mais de 500 ficaram feridas. Portanto, os atores Jonathan Bennett, Amanda Seyfried, Lacey Chabert e Daniel Franzese (no filme, respectivamente, Aaron, Karen, Gretchen e Damian) lançaram uma campanha para pedir aos fãs que doem, cada um, 3 dólares às vítimas do atentado. Por meio deste link, as doaçoes podem ser feitas, até que se atinja a meta de 300 mil dólares. Notícia do A.V. Club.

