Eles estao em todas – YouTuber agora é garoto-propaganda da Tele Sena

Pela 1ª vez em 25 anos de história, a Tele Sena lança uma campanha protagonizada por um YouTuber. O escolhido para estrear como garoto-propaganda do título de capitalizaçao é Whindersson Nunes, considerado um dos YouTubers mais influentes do Brasil. A campanha tem criaçao do Departamento de Propaganda e Marketing da Liderança Capitalizaçao, com supervisao de Tadeu Lima, e os filmes foram produzidos pela 511 Filmes com direçao de Fernando Bianchi.

publicidade publicidade