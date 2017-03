Em 1 minuto, Adobe mostra como fazer um GIF animado no Photoshop

Rapidinho dá pra aprender a fazer um GIF animado no Photoshop – mais especificamente em 59 segundos. ‘Como Criar um GIF Animado no Photoshop’ é um dos vídeos da série ‘Make It Now’, da Adobe Creative Cloud, que traz tutoriais curtos e objetivos sobre diversos tópicos. A descriçao detalhada do processo pode ser encontrada na descriçao do vídeo no YouTube. Dica do DesignTAXI.

