Em 3 anos, tiragem impressa dos maiores jornais brs cai 520 mil exemplares

Os principais diários brasileiros continuaram a registrar perdas em suas tiragens impressas em 2017. Quem informa é o site Poder360, observando que a queda no ano passado foi de 146.901 exemplares na circulaçao média diária de 11 dos principais veículos nacionais. Uma tendência que vem se repetindo há 3 anos. De 2015 a 2017, a reduçao na circulaçao média diária impressa foi de 520 mil exemplares. Em dezembro de 2014, a tiragem impressa total desses 11 diários era de 1.256.322 exemplares, em média, por dia. Em dezembro de 2017, o número havia caído para 736.346 – uma reduçao de 41,4%. O levantamento levou em conta, em ordem de tiragem impressa, Super Notícia (MG), Globo (RJ), Folha (SP), Estado (SP), Zero Hora (RS), Valor Econômico (SP), Correio Braziliense (DF), Estado de Minas (MG), A Tarde (BA) e O Povo (CE). Já a paranaense Gazeta do Povo parou de circular em versao impressa diária em 2017 – no início do ano passado sua circulaçao média era de apenas 26,6 mil exemplares por dia. A circulaçao digital desses jornais, que poderia ter compensando, pelo menos em parte, a perda na venda das ediçoes impressas, está deixando a desejar. Nos últimos 3 anos, de 2015 a 2017, esses 11 jornais brasileiros registraram um aumento modesto na venda de assinaturas digitais. O saldo é positivo, mas de apenas 31.768 cópias. No balanço geral, contabilizando as perdas na tiragem impressa e o ganho nas assinaturas digitais, chega-se a uma perda de 488 mil leitores pagantes nos últimos 3 anos. Leia a matéria na íntegra aqui.

publicidade publicidade