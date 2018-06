Em açao comemorativa, Globosat convida mídias a compartilharem suas histórias

A Globosat prepara uma açao especial com o apresentador Joao Vicente para o Dia do Mídia, comemorado em 21 de junho. Em um vídeo publicado nas redes sociais da Globosat, Joao Vicente convoca os mídias das agências a enviarem mensagens contando sobre os dias de luta e de glória da profissao. Podem ser mensagens sobre os desafios do dia a dia desses profissionais, ou o que os enche de orgulho, o que querem mudar, curiosidades sobre a rotina e até “o que nao falam nem para o terapeuta”, brinca Joao. No dia 21, o apresentador vai ler e comentar algumas das mensagens recebidas em um vídeo especial. Os profissionais podem compartilhar suas histórias no perfil da Globosat no Facebook.

