Em açao de guerrilha para House of Cards, Netflix picha outdoors do casal Underwood

Em mais uma açao para promover o retorno de ‘House of Cards’ – cuja 5ª temporada foi liberada hoje –, a Netflix publicou um vídeo que mostra um outdoor da série sendo pichado. A peça é estampada por Frank e Claire Underwood ao lado da frase “Mais fortes juntos”. Outros outdoors do seriado também apareceram deliberadamente pichados – veja mais abaixo. Com AdFreak e Daily Billboard.

