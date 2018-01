Em artigo na Folha, William Waack diz q nao é racista e faz crítica à Rede Globo

Em artigo publicado nesse domingo, dia 14, na Folha de Sao Paulo, William Waack se defende das acusaçoes de racismo que resultaram no rompimento de seu contrato com a Globo. Diz que as declaraçoes nao passaram de uma “piada idiota, (…) sem a menor intençao racista, dita em tom de brincadeira”. Para provar seu ponto, o jornalista cita declaraçoes da jornalista Glória Maria, do filósofo Luiz Felipe Pondé e também da ministra Cármen Lúcia, todas a seu favor. Como bem observa o HuffPost, o ex-âncora do Jornal da Globo “dedica metade de seu artigo a analisar o fenômeno que o atingiu”, a que Waack chama de “radicalismo obtuso e primitivo (…) do ambiente virtual”. Também aproveita para fazer o que pode ser considerada uma crítica à TV Globo, quando diz que as empresas da mídia tradicional nao conseguem entender esse fenômeno – “Julgam que ceder à gritaria dos grupos organizados ajuda a proteger a própria imagem institucional, ignorando que obtêm o resultado inverso. (…) Por falta de visao estratégica ou covardia, ou ambas, tornam-se reféns das redes mobilizadas, parte delas alinhada com o que ‘donos’ de outras agendas políticas definem como ‘correto’.” Waack finaliza o artigo dizendo que “nao haverá gritaria organizada e oportunismo covarde capazes de mudar essa história: nao sou racista.” Leia na íntegra aqui, para assinantes da Folha.

publicidade publicidade