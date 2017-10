Em clima de ‘Game of Thrones’, Bart Simpson passa trote em Moe usando corvo

‘Os Simpsons‘ nao param. Na estreia da 29ª temporada da série animada da Fox, eles produziram um episódio temático inteiro de paródia de ‘Game of Thrones‘, inclusive com a participaçao do ator Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta Jaime Lannister na série da HBO. No vídeo promocional do episódio, uma subversao de um clássico dos Simpsons: Bart passa um trote no Moe, que, nessa encarnaçao, possui uma taberna em vez de um bar. Só que, em vez de telefonar para ele, Bart envia um corvo. Veja o vídeo acima. Nota do UPROXX.

