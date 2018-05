Em comercial, Facebook faz promessas, lembra da época antes das ‘fake news’

Numa tentativa de reconquistar a confiança de seus usuários e restaurar sua reputaçao, abalada pelo escândalo Cambridge Analytica, o Facebook lançou um comercial “sentimental“. No vídeo, relembra os seus primórdios, quando as pessoas entraram na rede social por causa das amizades. “Entao algo aconteceu. Tivemos que lidar com spam, caça-cliques, fake news e uso indevido de dados“, afirma o narrador, garantindo em seguida que, “de agora em diante, o Facebook vai fazer mais para manter vc seguro e proteger sua privacidade“. Será preciso muito mais do que um comercial, no entanto, para consertar o estrago que a rede social causou – atualmente, o status de relacionamento de boa parte de seus usuários com o site é esse da imagem aí embaixo… Via DesignTAXI.

