Em comercial, McDonald’s revela do que seus hambúrgueres sao feitos

A lenda da carne de minhoca e a acusaçao do uso de hidróxido de amônia nos seus hambúrgueres parecem continuar assombrando o McDonalds. Tanto é que, vira e mexe, a rede de fast-food faz questao de “revelar” sua receita – lembra desse vídeo de 2012? Agora, em comercial criado pela Leo Burnett do Reino Unido, a empresa dos arcos dourados garante mais uma vez que seus hambúrgueres sao feitos com nada além de… carne, e uma pitada de sal e pimenta; veja abaixo. Ok entao. ;-) Saiu no DesignTAXI.

