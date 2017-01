Em Foz do Iguaçu, vereadores já vêm presos antes da posse – viu isso?

Notícia desta 2ª feira do Paraná Portal informava que 5 vereadores reeleitos, presos pela Operaçao Pecúlio, em Foz do Iguaçu, tomariam posse na data de ontem. Os parlamentares foram presos preventivamente, sem prazo determinado para deixar a prisao. O juiz que determinou a posse disse que ela foi garantida aos vereadores através do voto popular e, portanto, a Justiça nao poderia deslegitimá-la. No Twitter, José Simao nao perdeu a piada – “Prático! Já vêm presos!”

“Presos, 5 vereadores tomaram posse hj em Foz de Iguaçu”. Prático! Já vêm presos! pic.twitter.com/vySDM7nEkX — José Simão (@jose_simao) 18 de janeiro de 2017

