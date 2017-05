Em Lisboa | Professores penduram bengalas em busca da aposentadoria

Existem gestos e imagens que por si só ‘falam’ por todos e por uma vida inteira de trabalho. Para mostrar que estao vivos – e bem vivos – em busca de seus mais que merecidos direitos, professores portugueses penduraram bengalas na frente do Ministério da Educaçao. “Queremos a aposentaçao (reforma) muito antes do caixao”, avisavam neste início de tarde. Aqui em Portugal, exigem do governo um regime especial de aposentadoria aos 60 anos, ao fim de 36 anos de serviço, sem penalizaçao. Afirmam que a medida permitiria dar emprego aos mais jovens, proporcionando um fim de carreira digno aos mais velhos. B de bengala, aprenderam… | Foto: Lusa

publicidade publicidade