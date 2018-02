Em Lisboa, um recado sobre o trânsito que chega em boa hora

Rápido, eficiente e na hora certa – hora do rush aqui em Lisboa – o Twitter da Câmara de Lisboa chegou direto no celular de muitos lisboetas presos no engarrafamento diário na volta pra casa… “Menos carros, mais Carris (empresa de transporte público). Sempre que puder, vá de autocarro (ônibus).”

