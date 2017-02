Em nova campanha do iPad Pro, Apple responde a tuites com comerciais

A Apple decidiu ouvir as frustraçoes e as dúvidas de usuários de tecnologia e respondê-las diretamente, um comercial por vez. Na nova campanha do iPad Pro, cada spot remete a um tuite em particular, de um usuário real do Twitter. Os cartazes erguidos por cada ator trazem nomes de usuário e mensagens verdadeiras – apenas os avatares foram substituídos para representar os atores e atrizes da campanha; veja abaixo. Saiu no DesignTAXI.

publicidade publicidade