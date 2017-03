Em nova campanha, Leica sugere que vc se liberte das cores – tudo em P&B

Estreia em abril a nova campanha da Leica M-Monochrom (Typ 246), câmera digital que só faz fotos em P&B, assinada pela F/Nazca Saatchi & Saatchi. Composta por 1 filme e 3 spots de rádio, a campanha será veiculada no Brasil, França e Alemanha, enaltecendo o universo monocromático e propondo que o consumidor se liberte das cores para eternizar com poesia qualquer cena. Mateus de Paula Santos e Fábio Acorsi, da Lobo, assinam a direçao de cena da animaçao preto e branco e que faz diversas comparaçoes gráficas com o universo da fotografia. Os textos dos anúncios B&W, Future e Colorful, veiculados no ano passado, agora ganham voz própria na interpretaçao de Gabriel Spinosa (português) e Toby Ricketts (inglês), com produçao da Satélite Áudio. “A natureza singular da Leica Monochrom nos fez mergulhar no universo da fotografia como um todo. Nao só tecnicamente, traduzindo os processos analógicos e digitais do registro fotográfico, mas também conceitualmente, pela relevância da marca na consagraçao de linguagens como o fotojornalismo. Essa abordagem levou à escolha de formas geométricas básicas, como o círculo (retícula) e o quadrado (pixel), como matrizes das interpretaçoes gráficas de cada parágrafo do texto do filme”, afirmam os diretores do filme.

