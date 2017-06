Em post publicado em blog em 2016, moradores de prédio londrino previram incêndio

Depois do incêndio no prédio Grenfell Tower, em Londres, que matou pelo menos 6 pessoas e feriu cerca de 50, essa madrugada, veio à tona a informaçao de que moradores do edifício já alertavam, há muito tempo, sobre suas condiçoes precárias de segurança. Em post divulgado no blog do Grenfell Action Group, em 20 de novembro do ano passado, a comunidade local descreve a “incapacidade e incompetência” da organizaçao responsável pela administraçao do imóvel, a KCTMO – Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation –, e afirma acreditar que “apenas um evento catastrófico” poderia expor essa situaçao e “colocar um fim nas condiçoes perigosas de habitaçao e negligência da legislaçao de saúde e segurança” que o prédio enfrentava. No post, intitulado “KCTMO – Brincando com fogo!”, os moradores alertam – “Infelizmente, o Grenfell Action Group chegou à conclusao que apenas um incidente que resulte na perda de vidas de residentes do KCTMO permitirá o escrutínio externo que revelará as práticas que caracterizam a governança maligna dessa organizaçao que nao funciona”. Ainda segundo esse mesmo post, nos últimos 20 anos os moradores nunca receberam instruçoes sobre os procedimentos adequados em caso de incêndio, e há muito já conviviam com problemas relacionados à fiaçao defeituosa do edifício. Vários outros posts, datados de 2013 para cá, expunham os riscos a que os moradores do Grenfell Tower estavam expostos, suas tentativas frustradas em chamar a atençao das autoridades responsáveis e até ameaças sofridas pelas denúncias de negligência. Leia mais no Shortlist.

David Collins of #GrenfellTower residents association gives a shocking account of the local councils refusal to heed residents safety fears. pic.twitter.com/cC47EWBUer — EL4C (@EL4JC) 14 de junho de 2017

This was from March. People (particularly tenants groups) have been sounding warnings on deaf ears for years https://t.co/HYxWQhXejx pic.twitter.com/mahX1SB8N6 — Peter Apps (@PeteApps) 14 de junho de 2017

