Em reuniao com Marinho, secretário-geral da Presidência reclama de cobertura da Globo

A nota é da Monica Bergamo em sua coluna na Folha – conta que, na última 2ª feira, dia 22, Moreira Franco se reuniu com Joao Roberto Marinho, do Grupo Globo. O secretário-geral da Presidência estaria “preocupado com o tom do noticiário da imprensa, e em especial da TV Globo”. Segundo Monica, a conversa se deu em tom ameno, mas Franco ouviu que a emissora “continuará a fazer jornalismo”, e que “o posicionamento da empresa, pela renúncia de Temer, foi expresso em editorial.” Enquanto isso, pesquisas indicam que os antigos defensores do governo entre os formadores de opiniao praticamente sumiram. A avaliaçao positiva do PMDBista está em torno de míseros 5%.

