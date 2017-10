Em seu 1° aniversário, hotéis do CR7 oferecem bolo e bolas douradas aos hóspedes

Nada como a voz, a presença e a fama de um dos donos… Para celebrar o 1° aniversário dos 2 hotéis ‘Pestana CR7’ – o da ilha da Madeira e o de Lisboa -, uma surpresa aos hóspedes e colaboradores. Um vídeo entrou em simultâneo nos 2 hotéis do Cristiano Ronaldo. Ao lado de Dionísio Pestana, presidente do Pestana Hotel Group, o craque do futebol e da restauraçao fez um agradecimento aos que lá estavam. Além da mensagem, a celebraçao teve direito a bolo, velas e presentes – bolas douradas assinadas pelo jogador português.

