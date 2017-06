Em show na Alemanha, Coldplay traz ao palco fã que pediu para tocar ‘Everglow’

Durante show de sua nova turnê em Munique, na Alemanha, nessa 3ª feira, o Coldplay se deparou com um fã que, da plateia, segurava um cartaz pedindo – “Posso tocar Everglow para você?”. Chris Martin atendeu o pedido do jovem, que subiu ao palco e deu um verdadeiro show. Publicado na página oficial do Coldplay no Facebook, o vídeo já ultrapassa 14 milhoes de visualizaçoes; veja abaixo. Com Jetzt.

