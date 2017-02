Em ‘solidariedade’, Charlie Hebdo recria polêmica capa da revista Der Spiegel

No sábado passado, a revista alemã Der Spiegel foi alvo de críticas depois de publicar uma ilustraçao de capa que mostra Trump decapitando a Estátua da Liberdade, ao lado do slogan ‘America first‘ (EUA em 1º lugar) – veja abaixo. Nesta 5ª feira, a versao alemã do semanário satírico francês Charlie Hebdo publicou o que chamou de “mensagem de solidariedade” à Spiegel – uma capa que mostra a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, segurando com uma mao uma faca ensanguentada e, com a outra, a cabeça de Martin Schulz, seu adversário do Partido Social-Democrata nas próximas eleiçoes. A manchete diz – “Leitores da Spiegel estao fora de controle”. A editora-chefe da ediçao alemã do Charlie Hebdo, que por questoes de segurança usa o pseudônimo Minka Schneider, disse que recriar a polêmica ilustraçao foi um ato de respeito aos profissionais da Spiegel – “O que mais nos chocou foi a recepçao negativa. Achamos a capa muito boa“. A versao alemã do Charlie Hebdo, lançada em novembro, é a 1ª ediçao em idioma estrangeiro da publicaçao francesa. Leia mais na DW.

