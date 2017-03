Em sua 1ª campanha no Brasil, Kindle, da Amazon, dá uma cutucada em Joao Doria

Estreia hoje na internet, com veiculaçao em redes sociais, sites e portais, a 1ª campanha do Kindle no Brasil. E a marca já chega dando uma provocada de leve em Joao Doria, prefeito de Sao Paulo, por ocasiao da polêmica iniciativa de cobrir grafites da capital paulista com tinta cinza – assista ao vídeo.

