Em vídeo, Pixar revela como seus filmes estao todos vinculados – assista aqui

‘Teorias da conspiraçao’ confabulando sobre como os filmes da Pixar estao todos interligados ou como eles, na verdade, sao apenas 1 só, existem aos montes na internet. Mas a verdade sobre a conexao entre os filmes do estúdio parece ser bem mais simples do que muita gente imagina. Ela se resume, segundo a própria Pixar, aos “easter eggs”, conteúdos secretos escondidos aqui e ali. No caso das produçoes da Pixar, personagens de diferentes filmes aparecem de relance em outros, muitas vezes passando despercebidos. É o que revela esse vídeo publicado na página de ‘Toy Story’ no Facebook – em ‘Procurando Dory’, vemos a personagem principal de ‘Divertida Mente’, que se conecta a ‘O Bom Dinossauro’, que aparece em ‘Monstros S.A.’, que por sua vez está vinculado a ‘Valente’, que está ligado a ‘Carros’, que está ligado a ‘Toy Story 3’, e assim por diante. Aliás, vídeos de easter eggs da Pixar também existem aos montes na internet, mas esse parece ser o mais completo até hoje. Via Shortlist.

