Embalagem engenhosa impede que lâmpada quebre e ainda valoriza o produto

Desafiado a criar uma embalagem que impedisse uma lâmpada de quebrar quando sujeita a uma queda de uma altura de 1,5m, o estudante indiano Shaunak Patel, do Unitedworld Institute of Design, desenvolveu o conceito que você vê aqui. Uma soluçao simples e engenhosa – uma única tira de papelao que envolve toda a lâmpada. Para Shaunak, a melhor parte é que o consumidor consegue ver pelas laterais da embalagem para checar se a lâmpada e seu filamento estao intactos antes de comprar o produto. Isso porque a maioria dos danos ocorre justamente quando o cliente remove a lâmpada da caixa – ela sai da embalagem e nessa hora o risco de queda é grande. Além disso, deixando a lâmpada à mostra, a embalagem minimalista de Patel valoriza o produto. Saiu no DesignTAXI.

publicidade publicidade