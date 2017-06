Emissoras negociaram apoio a Temer em troca de puniçao à TV por assinatura

Mais uma do Notícias da TV – em nota publicada nessa 5ª feira, Daniel Castro afirma que executivos da Record, SBT e RedeTV! – que juntas formam a ‘Simba’ – negociaram com o ministro Wellington Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, apoio ao presidente Michel Temer em troca de uma puniçao, por parte da Anatel, às operadoras de TV por assinatura. “Eles ofereceram cobertura favorável ao governo federal e apoio no Congresso Nacional desde que os técnicos da Agência Nacional de Telecomunicaçoes mudem de opiniao e emitam pareceres favoráveis ao ressarcimento de dinheiro aos assinantes que deixaram de receber as 3 redes via cabo ou satélite, em Sao Paulo e Brasília, no final de março”, diz Castro. A notícia foi publicada em 1ª mao pelo jornalista Samuel Possebon, do site Teletime, e confirmada por fontes ligadas às operadoras e às emissoras. Segue – “Interlocutores das empresas de TV por assinatura relatam terem ouvido de técnicos da Anatel que o presidente da agência, Juarez Quadros, teria determinado a produçao de uma nota técnica recomendando o ressarcimento aos assinantes, o que causaria prejuízo às operadoras. A ordem teria chegado logo após Quadros se reunir com Moreira Franco, em 24 de maio. Na véspera, 3 altos executivos de Record, SBT e RedeTV! conversaram com Moreira Franco e teriam combinado o apoio jornalístico e político. Entre deputados da bancada evangélica, sob influência da Igreja Universal (Record), e parlamentares donos de emissoras ligadas às 3 redes, a bancada da Simba teria 80 votos na Câmara dos Deputados”. Leia a matéria na íntegra aqui.

