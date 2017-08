Companhia aérea cria souvenirs de escritório para quem nunca sai de férias

Você é um daqueles que nunca tira férias? Workaholic nato que nunca viaja e, portanto, nao costuma comprar lembrancinhas? A companhia aérea americana JetBlue pensou em você – ela desenvolveu a ‘Office Souvernirs‘, uma linha de souvenirs de escritório para você levar lembranças do trabalho para casa. A linha de produtos inclui um globo de neve com uma impressora dentro, pratos comemorativos do dia em que a empresa distribuiu bagels de graça e velas temáticas do RH. Claro, os produtos sao irônicos – mas existem de verdade e custam entre 10 e 15 dólares. Eles fazem parte da campanha desenvolvida pela agência MullenLowe para estimular as pessoas a saírem mais de férias nos EUA. Notícia da Adweek.

