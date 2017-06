Empresa dona do WordPress está fechando escritório em San Francisco – ngm aparece

A Automattic, empresa de tecnologia que tem no WordPress um de seus produtos mais famosos, possuía um daqueles escritórios dos sonhos em San Francisco – arquitetura e mobiliário modernos, biblioteca, sala de jogos e tudo mais. Mas o espaço, que era alugado, está novamente disponível no mercado. O motivo? Os funcionários simplesmente nao apareciam por lá. “Abrimos um escritório 6 ou 7 anos atrás, aluguel bom, mas ninguém aparece. Cinco pessoas vêm e o espaço tem 1.400 m². Sao 280 m² pra cada um. Há tantas mesas de jogos quanto pessoas”, disse o CEO Matt Mullenweg já no início do ano. E por que ninguém aparecia? Graças à política de home office da empresa, que permite que seus 550 funcionários trabalhem remotamente – eles ganham USD 250 por mês para usar espaços de coworking e se preferirem trabalhar de um Starbucks, por exemplo, a Automattic ainda paga pelo café. ;-) Via Quartz.

