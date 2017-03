Envy Chain apresenta uma ideia multipremiada q salvou a vida da fauna marinha

O 2º capítulo do ano da Envy Chain apresenta o publicitário argentino Martin Insua, uma das mentes por trás do comercial “Bird“, da La Comunidad, invejado no 1º capítulo da 2ª temporada da Envy Chain, pelo brasileiro Bruno Oppido, ex-F/Nazca Saatchi & Saatchi. Insua revela, neste capítulo 47, sua inveja criativa por uma campanha que conquistou o mundo todo no ano passado porque associa o nome de uma marca à soluçao de um gravíssimo problema ambiental. Quer saber que campanha é essa? Aperta o play!

