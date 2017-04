Envy Chain | “É um desses comerciais que fez a minha mãe chorar”

A frase do título é do Andrés Salmoyraghi, Diretor de Cena da Rebolucion, sobre o comercial que gostaria de ter feito, sua inveja criativa revelada no capítulo 54 da Envy Chain. Realmente, para todos nós que fazemos a Envy Chain é uma enorme alegria quando trabalhos como esse sao invejados na corrente. Isso porque mostram a força da criatividade latina, seu poder para contar uma boa história, emocionar… e também para fazer as nossas mães chorarem de emoçao. :-) Quer saber de que comercial estamos falando? Aperta o play!

