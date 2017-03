Envy Chain | A força de um insight que driblou a crise argentina de 2001

Nao é todo dia que temos a oportunidade de escutar um criativo como Pablo del Campo explicando um de seus grandes sucessos no terreno das grandes ideias. O protagonista do capítulo 49 da Envy Chain fala sobre o trabalho “A Batalha das Superfícies“, invejado na semana passada por Gustavo Lauría, da We Believers. Del Campo também revela outro trabalho que gostaria de ter feito. Sua escolha é um comercial da Coca-Cola que fez história na Argentina no início dos anos 2000 e que rodou o mundo inteiro pela genialidade do seu insight. Uma ideia de baixíssimo custo de produçao, que serviu e muito para que a Coca-Cola pudesse chegar aos consumidores em uma época terrível da história argentina. Quer saber qual é? Aperta o play!

