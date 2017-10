Envy Chain | A inveja criativa pela coragem de experimentar

Estamos entrando na reta final para conhecer as ideias, profissionais e empresas mais invejados de 2017 e o 2º Envy Ranking. No capítulo de hoje, o invejado é um especialista em câmeras, responsável pela fotografia do trabalho Oidnos, invejado no capitulo anterior. Juan Costamagna revela sua inveja criativa mais que por um trabalho – pela ousadia de experimentar de um diretor que fez a diferença neste comercial. Quer saber qual é? Aperta o play! ;-)

publicidade publicidade