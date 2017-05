Envy Chain | Uma louca invençao para uma famosa cerveja é a inveja criativa da semana

O comercial invejado no capítulo 57 da Envy Chain é um verdadeiro achado do criativo Lucas Panizza, atualmente Diretor de Criaçao da DDB de Nova Iorque, invejado na semana passada por seu trabalho “O Contador Sensível”. Um comercial de 1998 filmado na Índia para uma marca de cerveja norte-americana, parte de uma campanha que fez história na publicidade mundial. “Um comercial que me deixou louco desde a 1ª vez que o vi“, resume Panizza. Quer saber qual é? Aperta o play!

