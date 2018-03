#EnvyChain | A corrente da inveja está de volta com uma incrível campanha da Colômbia

Começou a 3ª temporada da Envy Chain e a disputa pela Ferradura de Ferro que será entregue aos profissionais mais invejados do ano em dezembro. Neste capítulo 76, a equipe criativa da Energy BBDO, indicada no último capítulo de 2017 da corrente da inveja por Malena Cutuli, da Shell, revela sua inveja criativa por uma ideia que promete brilhar este ano nos principais festivais de criatividade do mundo. Quer saber qual é a 1ª campanha invejada do ano? Aperta o play!

