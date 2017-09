Épico | He-Man e Esqueleto dançam juntinhos ao som de ‘Time of My Life’

Uma cena absolutamente improvável para o desenho animado tornou-se real graças à publicidade. No mais novo comercial do MoneySupermarket.com, site comparador de preços, He-Man e seu arquirrival Esqueleto dançam ao som de ‘(I’ve Had) The Time of My Life’, tema do filme ‘Dirty Dancing’. A ideia é mostrar que os personagens se sentem “épicos” por terem economizado dinheiro utilizando o serviço. No início do ano, a mesma agência – a Mother, de Londres – já havia colocado Esqueleto para dançar e rebolar em outro comercial do mesmo anunciante – está lembrado? Fazer He-Man e Esqueleto dançarem juntos, no entanto, superou todas as expectativas. ;-) Saiu no AdFreak.

