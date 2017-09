Episódio de ‘Peppa Pig’ é banido na Austrália – deu conselho perigoso

Pela 2ª vez o mesmo episódio de ‘Peppa Pig’ foi banido da TV australiana. Pais reclamaram que ‘Mister Skinny Legs’, de 2004, sugere que as as crianças nao precisam ter medo e podem até mesmo brincar com aranhas. Em 2012 ele já havia sido retirado do ar pela ABC. Dessa vez, por uma falha técnica, foi disponibilizado na internet. No episódio ‘polêmico’, Papai Pig diz a uma assustada Peppa, depois que um aracnídeo entra no seu quarto, que aranhas sao “muito, muito pequenas” e “nao podem machucar você”. As crianças entao aparecem pegando a aranha, colocando-a na cama e oferecendo chá. ;-) ‘Mister Skinny Legs’ foi considerado “inapropriado para audiências australianas”, considerando que a Austrália é o lar de aranhas gigantes do tipo que conseguem carregar um rato (!). Entre 2000 e 2013, mais de 12 mil foram hospitalizadas no país por causa de picadas de aranha. A notícia é do Guardian.

