Equipe de 12 trabalha para deletar comentários negativos da página de Zuckerberg

Lendo matéria da Bloomberg sobre a equipe que gerencia a página de Mark Zuckerberg no Facebook, o pessoal do Fast Company encontrou uma informaçao curiosa – “Zuckerberg tem ajuda, muita ajuda. Geralmente, uma série de funcionários do Facebook gerencia a comunicaçao para ele, ajudando a escrever seus posts e discursos, enquanto outra dúzia deleta comentários inadequados e spam na sua página, dizem duas pessoas familiares com a situaçao.”

