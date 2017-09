Era uma vez um verao… | Regras para uma melhor convivência entre portugueses e turistas

Hoje, dia 21, último dia do verao no hemisfério norte. Amanhã, dia 22, às 20:02, entra o outono em Portugal, com suas cores únicas e dias mais curtos. A estaçao está quase terminando, e nada melhor que saber como os portugueses enfrentaram os milhares de turistas que ‘invadiram’ Portugal, Lisboa e Porto em especial nesta época do ano. Nesse vídeo da ‘Bumba na Fofinha’, que está ‘bumbando’ nas redes sociais, algumas regras a seguir para uma melhor convivência, vamos dizer assim… E para passar uma mensagem comercial com muito humor, criatividade e a ‘low cost’.

