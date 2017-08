Erro 53 – falha misteriosa é a pior coisa que pode acontecer com o seu iPhone

Se um tal “erro 53” aparecer no seu iPhone, prepare-se para a despedida. Segundo Mike Wehner, usuário do iPhone 6 Plus que passou por essa situaçao, o erro 53 é a pior coisa que pode acontecer com o seu iPhone. Isso porque ele simplesmente “mata” o aparelho e nem a Apple sabe exatamente do que se trata. Mike diz que, antes da fatídica falha aparecer, já estava tendo problemas com o smartphone há cerca de 1 mês – primeiro foi a tela que passou a nao responder, depois o Touch ID, sensor de impressoes digitais, que foi pro brejo. Nada resolvia o problema, até que uma atualizaçao para o iOS surgiu e o que era para ser a soluçao acabou se tornando o desastre definitivo. A seguinte mensagem apareceu – “O iPhone nao pôde ser atualizado. Um erro desconhecido aconteceu (53).”

“Desse ponto em diante, meu iPhone estava efetivamente morto para o mundo”, diz Mike – “Ele ficou preso em um loop de reinicializaçao que repetidamente coloca o telefone no Recovery Mode. O modo de recuperaçao requer que você plugue seu celular no computador e atualize via iTunes, e geralmente é a última tentativa de atualizar e restaurar um dispositivo iOS que está agindo de modo estranho. No meu caso, atualizar e restaurar pelo Modo de Recuperaçao só colocou meu iPhone de volta ao Modo de Recuperaçao. Eu tentei em 3 computadores diferentes, com plataformas OS X e Windows, mas estava claro que meu pobre smartphone tinha dado seu último suspiro”, descreve Mike.

Procurar ajuda online também nao foi útil. Serviu apenas para descobrir que várias outras pessoas tiveram o mesmo problema, mas Mike nao encontrou absolutamente nenhuma palavra da Apple sobre o assunto. Último recurso? Levar o aparelho a uma Apple Store. Lá, para sua surpresa, nem os funcionários da loja sabiam do que o tal erro se tratava. “Nós nao sabemos ao certo o que significa”, disse a atendente que cuidou do seu caso. Ele achou que a funcionária estava brincando, mas nao – “É sério. É como se o seu telefone estivesse amaldiçoado” (!), disse ela. O que se seguiu foi um diálogo entre a moça que lhe atendia e outro funcionário da Apple Store – “Ei, nós sabemos o que é o Erro 53?”. “Sim. Falha… alguma coisa. Está estragado”. “O que significa?” “Humm, significa que você dá a ele um novo celular”. E assim foi. “Me disseram que quando um telefone tem o Erro 53, ele é enviado diretamente para a Apple, e nao há procedimento para funcionários das lojas consertarem. Nenhuma peça para trocar, nenhuma atualizaçao mágica de software, nenhum passo avançado para resoluçao de problemas. Ele é colocado numa caixa e enviado diretamente para a nave mae”, relata Mike ao Daily Dot. Essa total falta de explicaçao certamente deixa a coisa toda ainda mais misteriosa e, para Wehner, é um lembrete de que “nao importa a empresa, qualidade ou custo, a tecnologia ainda pode simplesmente pifar sem nenhum motivo”. Leia a matéria na íntegra aqui.

