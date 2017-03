Escolas dos EUA começam a adotar outro mapa-múndi como referência

A essa altura do campeonato vc já deve saber que o mapa-múndi ao qual estamos todos acostumados – a projeçao de Mercator – nao é exatamente um exemplo de precisao. Transformar uma forma tridimensional numa imagem bidimensional, por si só, já implica em problemas, e a projeçao de Mercator, por exemplo, exagera regioes que estao longe da linha do Equador, fazendo com que Estados Unidos, Europa e Rússia pareçam maiores do que na verdade sao. Esse é um dos motivos pelos quais as escolas de Boston, EUA, estao deixando de lado a projeçao de Mercator e adotando oficialmente o mapa de Gall-Peters – esse mesmo aí em cima, que à 1ª vista parece uma versao “achatada” do mapa tradicional. A decisao é tanto relacionada à política quanto à precisao científica. Os críticos alegam que os 1os cartógrafos, de origem européia, queriam privilegiar sua terra natal, e por isso acabaram reduzindo o tamanho da África e da América do Sul, criando uma visao “eurocêntrica” do mundo. A alteraçao, portanto, seria também uma forma de começar a discutir outros pontos de vista. Depois das escolas de Boston, a intençao é que escolas de outros estados norte-americanos também adotem o mapa de Gall-Peters, que, segundo o IFLScience, já é amplamente utilizado pelo sistema educacional britânico. A propósito – críticas ao mapa de Gall-Peters também nao faltam, como expoe o Business Insider. Enquanto isso, o ‘AuthaGraph World Map’, grande vencedor do Good Design Awards, foi reconhecido, no final do ano passado, como possivelmente o mapa-múndi mais proporcional e preciso já fabricado – está lembrado?

