Especial de Natal da série ‘Doctor Who’ será exibido em salas de cinema pelo Brasil

A BBC Worldwide e a Rede Cinemark anunciam que no dia 25 de dezembro, com exclusividade, será exibido o episódio “Twice Upon a Time”, especial de Natal da série ‘Doctor Who’ em salas de cinema de todo o Brasil. Produzida pela BBC, Doctor Who é a premiada série de ficçao científica que há mais tempo continua em exibiçao na TV. Estreou há 54 anos, em 1963 e, desde entao, conquista prêmios e fãs nos 4 cantos do planeta. “Twice Upon a Time” encerra a 10ª temporada de Doctor Who e marca a transiçao do personagem do ator Peter Capaldi, que deixa a série, para a atriz Jodie Whittaker (Black Mirror), a 1ª mulher a interpretar o icônico personagem. Nesse último episódio, destaque para a participaçao especial do ator David Bradley (o Walder Frey de Game of Thrones) como o 1º Doctor. A história traz uma aventura durante a I Guerra Mundial na qual o atual 12º Doctor tem de enfrentar a regeneraçao, reencontra o 1º Doctor e tem que dar espaço para o novo Doctor, o 13º intérprete do personagem. As sessoes do dia 25 de dezembro serao às 17:00 – haverá pré-venda dos ingressos pelo site da Cinemark. O especial será exibido em 35 cidades.

